Готовность школьных автобусов к новому учебному году проверили в Домодедове

Школьные автобусы проверили в Домодедове в преддверии 1 сентября. Договоры на подвоз учащихся уже заключены со специализированными компаниями.

Перед началом учебного года сотрудники администрации и Госавтоинспекции проверили автотранспортные предприятия, которые занимаются перевозкой учащихся. Специалисты оценили техническое состояние автобусов и провели медицинский контроль водителей.

В итоге все транспортные средства были допущены к перевозке учащихся. Кроме того, инспекторы проверили водителей на знание правил дорожного движения. Все водители подтвердили свою квалификацию и получили разрешение на работу.

В сентябре школьные автобусы будут перевозить более двух тысяч детей по 22 маршрутам общей протяженностью 359 километров. При этому 25 автобусов будут ежедневно совершать 96 рейсов.

Напомним, ранее приемочная комиссия проверила готовность всех образовательных учреждений Домодедова к учебному году.

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