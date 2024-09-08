Готовность поликлиники на Кузьминской улице в Котельниках достигла 70%

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Котельники Михаил Соболев провел инспекцию хода строительных работ поликлиники на Кузьминской улице. Сейчас на объекте активно выполняются внутренние отделочные работы, ведется монтаж слаботочных систем, вентиляции и электромонтажные работы, а также благоустройство прилегающей территории.

На прилегающей территории планируется создание удобного парковочного пространства, детской игровой площадки и зон отдыха для жителей. В состав нового медицинского комплекса войдут детское отделение, рассчитанное на 70 посещений в смену, и взрослое отделение на 330 посещений в смену. Также здесь будет работать консультативно-диагностический центр, отделение неотложной помощи и дневной стационар.

Общая площадь здания составит 12,5 тысячи квадратных метров, а планируемая численность обслуживаемого населения достигнет 22,5 тысячи жителей.

Отметим, что все работы ведутся в рамках национального проекта «Здравоохранение», направленного на улучшение качества медицинского обслуживания и доступности медицинских услуг для населения.

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