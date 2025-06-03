Готовность пешеходного моста на озере Черное в Люберцах превысила 70%

Строительная готовность моста «Дружба» в Люберцах составила 70%, сообщили в администрации. Объект свяжет муниципалитет и район Некрасовка в Москве.

Парк, в том числе мост «Дружба», строят в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды».

«На сегодняшний день строительство моста завершено на 70%, работы по благоустройству прилегающей территории — на 35%. Согласно концепции благоустройства вокруг озера формируется сеть пешеходных маршрутов, обустраиваются прилегающие территории, появляются современные детские и спортивные площадки. Для комфортного отдыха жителей предусмотрены зоны отдыха, лодочная станция и смотровые площадки. Для обеспечения безопасности будут установлены опоры освещения с видеокамерами, подключенными к системе „Безопасный регион“», — отметила Ирина Курчигина.

Параллельно рабочие благоустраивают территорию: монтируют каркас экотропы и прокладывают коммуникации. Завершение строительства запланировали на 2025 год.

Также в 2025 году в Люберцах завершат обновление Наташинского и Летнего парков, сквера имени Громцева в Дзержинском, благоустроят Томилинский лесопарк и вторую очередь «Лесной опушки». Помимо этого, появятся три новые малые общественные территории — на ВУГах, в Панках и сквер святителя Николая в Дзержинском.