Готовность перехода через ж/д пути в Люберцах достигла 90%

В Люберцах продолжается строительство нового надземного пешеходного перехода через железную дорогу у станции Малаховка. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что объект готов более чем на 90%.

«Открыть объект для пешеходов мы планируем до конца сентября. Здесь уже стартовали работы по подготовке перехода к открытию. Сейчас подрядчик продолжает работы по устройству архитектурного освещения, монтажу панелей лифтовых шахт и благоустройству», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Сейчас на объекте проводят отделочные работы, устанавливают перила и оборудуют лифтовые шахты. По новым стандартам переход будет полностью остеклен, с лестницами и доступом для людей с ограниченными возможностями. Он позволит безопасно и удобно переходить через железную дорогу более десяти тысячам жителей близлежащих районов.