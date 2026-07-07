Готовность парковок для участников СВО проверили в Пушкино

В Ивантеевке провели обследование дворовых парковок, чтобы оценить их доступность для участников специальной военной операции с инвалидностью. Проверка прошла по трем адресам в рамках реализации Народной программы.

Комиссия с участием представителей администрации, депутатского корпуса и Ассоциации ветеранов СВО оценила состояние парковочных зон во дворах Ивантеевки. В состав рабочей группы вошли уполномоченный главы Пушкино Нина Ушакова, депутат окружного Совета депутатов Любовь Дмитриева и представитель Ассоциации ветеранов СВО.

Специалисты проверили дворовые территории по адресам: улица Толмачева, дом 2; улица Оранжерейная, дома 12 и 13; улица Новоселки, дом 8. Особое внимание уделили условиям для жителей, которым требуется дополнительное пространство для безопасной посадки и высадки из автомобиля.

«Во время выезда мы выяснили, что в одних дворах необходимо оборудовать дополнительные парковочные места для инвалидов, в других — увеличить пространство для удобной посадки в автомобиль. Также есть территории, где требуется изменить схему размещения транспортных средств. На месте определили перечень необходимых работ, порядок их выполнения и сроки реализации. Все выявленные недостатки планируем устранить в ближайшее время», — заявил уполномоченный главы Пушкинского округа Нина Ушакова.

Проверка прошла по поручению главы округа Максима Красноцветова. В администрации отметили, что создание доступной городской среды остается одним из приоритетных направлений работы, особенно для участников специальной военной операции, которые возвращаются к мирной жизни после службы.