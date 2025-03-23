Готовность округа к проведению турниров по адаптивному спорту проверили в Мытищах

Выездное заседание депутатской комиссии прошло в спортивном комплексе «Строитель» в Мытищах. Председатель Совета депутатов городского округа Андрей Гореликов проверил готовность объектов к проведению соревнований для маломобильных спортсменов.

Всем необходимым оснащен спортивный комплекс «Строитель» — пандусы, лифты, уборные, медицинские кабинеты. Мытищи считаются одним из лидеров в Подмосковье по развитию адаптивного спорта.

Много мероприятий для маломобильных граждан провели в округе: сборы команды из Донецка по колясочному баскетболу, соревнования по пауэрлифтингу среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, международный турнир по футболу для слепых, фестиваль адаптивного спорта для особенных детей. Ежегодно в ледовом дворце «Арена Мытищи» проходит инклюзивный кубок «Живи, танцуя» и турниры по следж-хоккею.

Отделение адаптивного спорта работает в «Авангарде», где каждый может найти себе занятие по душе. Подготовились к принятию спортсменов с ограниченными возможностями и бассейны «Бригантина» и «Дельфин», физкультурно-оздоровительные комплексы «Олимп» и «Марфино», стадионы «Торпедо», «Дружба», «Труд» и другие.