Готовность очистных сооружений для резидентов ОЭЗ в Ступине достигла 90%

В подмосковной особой экономической зоне «Ступино Квадрат» завершают строительство очистных сооружений. Сейчас идет монтаж оборудования, и объект готов на 90%. Сдать его в эксплуатацию планируют в июне. Об этом сообщили в Мининвесте Московской области.

С 2023 года управляющая компания «Промышленный округ Ступино Квадрат» работает над расширением ресурсов для водоснабжения и водоотведения. в ОЭЗ уже провели оценку запасов воды, получили лицензию на разведку, а также начали бурение скважин.

«С увеличением количества инвесторов на территории ОЭЗ ППТ „Ступино Квадрат“, запуском новых предприятий и расширением объемов производства, растет также потребление энергоресурсов», — отметила исполнительный директор ОЭЗ Вера Назарова.

На территории ОЭЗ уже действует водозаборный узел мощностью в тысячу кубических метров в сутки и первая очередь очистных сооружений на 600 кубических метров. Сейчас завершается установка оборудования. Помимо этого, также подписали контракт на проектирование новых очистных сооружений мощностью две тысячи кубических метров в сутки.