Готовность объектов теплоснабжения к зимнему сезону в Мытищах превысила 98%

Общая готовность объектов теплоснабжения в Мытищах к отопительному сезону составляет более 98%. Работы ведутся интенсивно и с опережением графика.

Очередную проверку готовности котельных провел заместитель главы городской администрации Мытищи Иван Яськив совместно с представителями единой теплоснабжающей организации АО «Мытищинская теплосеть». По итогам выезда было констатировано, что плановые ремонты успешно завершены, и объекты полностью подготовлены к отопительному сезону. Работы охватили 62 котельные, которые обеспечивают теплом 1 200 многоквартирных домов муниципалитета, где проживают около 240 тысяч человек.

Кроме того, завершается замена участка сети водоотведения вдоль реки Яузы в рамках капитального ремонта ООО «Водопроводно-канализационные системы». Трубопровод был отремонтирован, и коллектор уже запущен в работу. Осталось восстановить камеру и благоустроить территорию.

Для полного восстановления пропускной способности сети по инвестиционной программе на 2023–2025 годы планируется строительство новой канализационной сети на участке от дома № 43 корп. 5 до дома № 47А по Новомытищинскому проспекту. Это позволит исключить попадание сточных вод в реку Яузу и обеспечить безаварийное оказание услуг, а также снизить объем внешних стоков за счет уменьшения попадания поверхностных вод в коллектор.

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