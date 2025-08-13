Готовность новых очистных сооружений в Сергиевом Посаде превысила 50%

В Сергиевом Посаде продолжают строить современные очистные сооружения. Сейчас все работы идут по графику.

Выполнена половина работ. Строители уже монтируют приемную камеру, цех механической очистки и доочистки, водопроводную насосную станцию, аэротенку, водомерную камеру и другое оборудование.

Продолжается возведение внутренних сетей и вспомогательных зданий. Мощность новых сооружений составит 40 тысяч кубометров в сутки. Оборудование заменит иловые карты.

Строительство ведут каждый день, без выходных. На объекте трудятся около 200 рабочих и инженеров, а также 20 единиц техники.

Основные сооружения будут готовы до конца 2025 года. До середины 2026 года площадку расчистят от старых агрегатов и установят несколько «резервуаров». После стартуют пусконаладочные работы. Следующей осенью сооружения заработают полностью.