Готовность новой женской консультации проверили в Котельниках

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев совместно с депутатом Государственной Думы Романом Терюшковым проверил подготовку к открытию женской консультации на улице Новая, дом № 3. Современное одноэтажное медучреждение общей площадью 968 квадратных метров будет принимать до 106 пациентов в смену.

На первом этаже здания располагаются регистратура, гардеробная, кабинеты врача акушера-гинеколога, врача терапевта, доврачебного приема, ультразвуковой диагностики, процедурные и другие кабинеты — всё спроектировано с особым вниманием к комфорту будущих мам. Служебно-бытовые и технические помещения расположены в подвальной части.