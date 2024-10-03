Готовность новой части дороги М-5 в обход поселка Октябрьского достигла 98%

Строительство участка федеральной автодороги М5 в обход поселка Октябрьский завершается. Новая дорога позволит снять нагрузку на существующую до нескольких населенных пунктов.

Новый участок обеспечит высокую скорость движения транспортных потоков, уровень грузопассажирских перевозок. Также это позволит улучшить экологическую и транспортную обстановку.

Дорога разгрузит участок, проходящий через поселки Октябрьский и Островцы.

«Продолжается строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 „Урал“ в обход поселка Октябрьский. Заканчиваются строительно-монтажные работы по устройству барьерного ограждения, шумозащитных экранов, установки дорожных знаков и нанесению разметки. Полная готовность объекта составляет 98%. Срок завершения всех строительных работ запланирован на середину октября текущего года», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».