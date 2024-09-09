Готовность котельных к отопительному сезону проверили в Майдарове и Ложках

Готовность котельных к осенне-зимнему сезону проверили в поселке Майдарово и деревне Ложки под Солнечногорском. Комиссия оценила состояние запорной арматуры, насосного, котлового и другого оборудования.

«Выявили недочеты в рамках подготовки к зиме, которые необходимо устранить в ближайшее время. Срок поставлен до 15 сентября. Будем контролировать совместно с администрацией», — отметил Собенников.

Заместитель министра энергетики Московской области Аркадий Собенников, заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин, начальник управления ЖКХ и экологии Владимир Щур, а также представители «Газпром теплоэнерго Московской области» провели осмотр объектов теплоснабжения.

«Газпром теплоэнерго Московской области» вместе с проектной организацией проведет расчеты нагрузки на котельные для обеспечения надежного теплоснабжения.

В минувшем отопительном сезоне в Майдарове и Ложках были запущены модернизированные блочно-модульные котельные в рамках концессионного соглашения с «Газпром теплоэнерго Московской области» и региональной государственной программы. Эти котельные обеспечивают теплом порядка 3,3 тысячи человек, а также обслуживают фельдшерско-акушерский пункт, детские сады, школы и дом культуры.

Всего до 2045 года в городском округе Солнечногорск планируется построить 10 новых котельных и модернизировать 57 существующих.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке к новому отопительному сезону в регионе.

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