Готовность коммунальных служб к зиме проверили в Воскресенске

Глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин проверил готовность МБУ «Благоустройство и озеленение» к зимнему содержанию дворов, дорог, общественных пространств. Руководитель муниципалитета встретился с директором предприятия Сергеем Макаровым и обсудил с ним наличие спецтехники, инвентаря, спецодежды, реагентов и запчастей.

Напомним, что общая протяженность муниципальных дорог городского округа Воскресенск составляет 838,434 километров. Из них 632,371 километра обслуживают коммерческие подрядные организации, а участок протяженностью 187,464 километра — МБУ «Благоустройство и озеленение».

В зимний период специалисты чистят дорожное покрытие от снега и обрабатывают его песко-соляной смесью. Для этих работ предприятие подготовило 35 машин и две площадки для складирования снега: в селе Федино и на Заводской улице. Помимо этого, с подрядными организациями заключили контракты на вывоз снега и аренду дополнительной техники.

По словам Алексея Малкина, правительство и губернатор Московской области тщательно проверяют содержание территорий и дорог округа.

«Выполнение комплекса предстоящих зимних работ буду также держать на особом ежедневном контроле», — добавил руководитель муниципалитета.

Отметим, что Алексей Малкин посетил МБУ «Благоустройство и озеленение» в рамках реализации в округе проекта «Школа ЖКХ» партии «Единая Россия».