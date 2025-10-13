Готовность коммунальных служб к зиме проверили в Мытищах

Заместитель главы Мытищ Александр Хаюров проверил готовность акционерного общества «Городское жилищно-эксплуатационное управление-4» к зимнему обслуживанию дворов и общественных пространств. Мытищи полностью готовы к началу зимнему периода: все штаты укомплектованы, техника готова к работе.

Технический парк предприятия включает три трактора и 10 единиц специализированной техники, готовой к быстрому реагированию.

Было закуплено 200 лопат и накоплено 110 тонн пескосоляной смеси для борьбы с гололедом для эффективной уборки улиц.

«Все необходимые ресурсы для качественной уборки территорий в зимний период у организации имеются», — подчеркнул Александр Хаюров.

Заместитель главы Мытищ акцентировал внимание на важности готовности управляющих компаний до наступления холодов и указал контрольную дату. До 15 октября все компании должны будут готовы к работе в зимних условиях.