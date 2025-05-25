Готовность капремонта школы на Февральской улице в Подольске достигла 50%

В Подольске уже наполовину реконструировали здание школы на Февральской улице, завершить работы планируют ко Дню знаний. Всего в округе до 1 сентября обновят три школы, два детских сада, а также построят четыре новых объекта.

Сейчас на здании школы на Февральской улице реконструируют крышу, в помещениях штукатурят стены, а на четвертом этаже заливают стяжку. Также специалисты укрепляют оконные, дверные проемы и несущие колонны. Для противопожарной безопасности балки перекрытий покрывают огнеупорным средством, а на кровле устанавливают защитные плиты.

Как рассказал глава Подольска Григорий Артамонов, в учебном заведении обустроили индивидуальный тепловой пункт, который обеспечит эффективное и экономичное отопление.

«С каждым днем это историческое здание заметно преображается, чтобы ко Дню знаний распахнуть двери для учеников в комфортных, безопасных и современных условиях», — отметил руководитель муниципалитета.

Напомним, что ремонтные работы также идут идут в корпусе гимназии имени Подольских курсантов на проспекте 50 лет Октября, в корпусе лицея № 5 на Февральской улице, дом № 30, в корпусе школы № 20 на улице Победы, дом № 2, и в пристройке на 200 учеников к школе № 29 имени Петра Забродина. Помимо этого, модернизируют дошкольное отделение школы № 19 на улице Кирова, дом № 60 А, дошкольное отделение школы № 24 на Красногвардейском бульваре, дом № 21 Б, школу на 1100 мест на улице Победы в микрорайоне Климовск. Все учреждения образования оборудуют современной техникой и мебелью.