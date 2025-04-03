Готовность к пожароопасному сезону проверили в Мытищах

В Мытищах прошло оперативное совещание, на котором обсудили подготовку к пожароопасному сезону. Он начался в Подмосковье 20 марта.

В Мытищах разработали комплекс мероприятий по предупреждению лесных пожаров. Например, в 24 населенных пунктах, которые граничат с лесным массивом, проводят опашку и прокладывают защитные полосы.

Готовность 854 пожарных гидрантов проверят до 20 апреля, а нарушения устранят до 30 мая. В качестве профилактики скашивают растительность, проводят опиловку растущих деревьев на территории 53 водоемов в сельской местности. В Сумарокове, Троице-Сельце, Торфоболоте, Поседкине и Бяконтове, где не предусмотрены пожарные водоемы, оборудуют подземные противопожарные резервуары с подъездными площадками.

В июле проведут обследование, а до конца октября механизированно очистят водоемы в деревнях Шолохово и Хлябово, а в Семенищеве обустроят пожарный резервуар. До конца июня в деревне Высоково и поселке Леспаркхоз Клязьминский оборудуют подъездную площадку с твердым покрытием.

Оперативные группы проверят состояние лесных массивов в 24 населенных пунктах. На территории округа утилизируют валежник и сухостой, расчистят завалы, создадут противопожарные барьеры и просеки. Летом будет организовано межведомственное наземное патрулирование по пяти маршрутам, прилегающим к лесным массивам.

Отметим, в Мытищах работают восемь подразделений «Мособлпожспас» и подразделение 18 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы. В 2024 году открыли депо в селе Марфино.

Жителям напомнили, что пожар легче предотвратить, чем потушить. Поэтому, если было замечено возгорание, нужно позвонить по телефонам: 8 (800) 100-94-00 или 112.