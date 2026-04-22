Готовность к пожароопасному сезону обсудили в администрации Мытищ

Разработали комплекс мероприятий, направленных на предупреждение возникновения пожаров. Сотрудники проверили отчет о техническом состоянии гидрантов, проведении противопожарных работ и очищении водоемов на сельских территориях округа.

Было проверено техническое состояние 854 пожарных гидрантов, из которых 148 расположены на сельских территориях. Также очистили три водоема в 2025 году. При этом в 2026 году планируется очистить еще семь водоемов, для чего в летний период будет задействована техника «Боцман М».

Кроме того, в лесных массивах разместили аншлаги, подготовили график совместного патрулирования лесных массивов и мест отдыха граждан на период с мая по сентябрь. До 30 апреля в 27 населенных пунктах, граничащих с лесным фондом, запланировано проведение опашки и прокладки защитных полос вдоль дорог, проходящих через лесные массивы.

До 30 апреля проведут профилактические мероприятия по скашиванию растительности и опиловке растущих деревьев на территории 53 водных объектов, расположенных в сельской местности.