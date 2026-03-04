Готовность к паводку проверили в Наро-Фоминском округе

Сотрудники МЧС и коммунальные службы 1 марта провели осмотр техники и оборудования, которые могут задействовать в случае ухудшения обстановки. Особое внимание уделяют замерам уровня воды в реке Наре из-за аномального количества снега.

Специалисты осмотрели состояние насосных станций, аварийно-спасательного инвентаря и автомобильной техники, предназначенной для откачки воды и эвакуации населения. Ведется непрерывный мониторинг гидрологической обстановки, ежедневные замеры уровня воды в реках.

Объем снега, выпавшего за зиму, в несколько раз превышает среднегодовые показатели, что создает предпосылки для интенсивного таяния и возможного подтопления низинных участков. Все адреса, которые теоретически могут попасть в зону подтопления, находятся на особом контроле.

Сформирован запас материально-технических средств, определены пункты временного размещения. Начальник отдела по делам ГО и ЧС Евгений Комков пояснил, что в случае резкого подъема воды специалисты готовы оперативно поднять шандоры на плотине через Нару для контролируемого сброса воды.