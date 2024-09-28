Готовность к отопительному сезону проверили в Котельниках

Заместитель главы городского округа Котельники Сергей Яковлев проверил подготовку к отопительному сезону дома № 5/1 на Кузьминской улице в Котельниках. На данный момент там проводят ремонт входных групп.

Ремонт входных групп проводят из-за того, что плитка находилась в ненадлежащем состоянии. Управляющая компания восстановила покрытие у четырех подъездов, потом они обустроят антискользящее основание для безопасности.

Жители также жаловались на то, что магазин, расположенный в доме, работает ночью. Заместитель главы Сергей Яковлев пригласил сотрудников отдела потребительского рынка и услуг. Они должны проверить соблюдение норм и правил.

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