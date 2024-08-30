Готовность к отопительному сезону подтвердили в 95% котельных в Мытищах

Прошли экспертизу и подтвердили готовность к отопительному сезону 60 котельных в Мытищах. Двум оставшимся объектам предстоит сделать это в установленные сроки.

Необходимую документацию о готовности к осенне-зимнему сезону получили 60 котельных установок в Мытищах. Здесь уже провели технологическую экспертизу.

Акт о готовности должны получить еще две котельные округа. Одна находится в ЖК «Шолохово». Ее владельцы не собрали документы и не провели нужные мероприятия в сроки.

«Эта котельная обеспечивает теплоснабжением семь многоквартирных домов. Она находится в частной собственности застройщика. К сожалению, перечень необходимых мероприятий для подготовки к осенне-зимнему периоду собственник не исполнил. Вместе с сотрудниками прокуратуры мы уже второй раз выезжаем на этот объект. Определили обязательную дату по прохождению гидравлических испытаний. Будем принимать все меры, чтобы жители микрорайона были в полном объеме обеспечены отоплением и горячим водоснабжением», — прокомментировал заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив.

Отметим, что в Московской области основные работы по подготовке к отопительному сезону должны завершить до 15 сентября.

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