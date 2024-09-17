Готовность инфекционного отделения больницы в Дедовске достигла 40%

Фото: Обновление инфекционного отделения: контроль за ремонтом в Истринской областной клинической больнице / Министерство ЖКХ Московской области

Капитальный ремонт инфекционного отделения Истринской областной клинической больницы продолжается в Дедовске. К этому дню строительная готовность составила 38%.

Контроль за ремонтом в здании на Больничной улице проводят специалисты «Управления технического надзора капитального ремонта». Сейчас ведутся фасадные работы, армирование пандусов и ступеней, монтаж трубопроводов отопления, установка противопожарных систем и систем оповещения. Параллельно энергетики выполняют электромонтажные работы.

«Модернизация инфекционного отделения Истринской областной больницы — важный шаг в укреплении медицинской инфраструктуры Подмосковья. Качество и своевременность проводимых работ находятся под строгим контролем», — отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Стационар отделения будет рассчитан на 35 коек. В больнице оборудуют 11 боксов и 10 полубоксов с возможностью размещения инвалидов. Все помещения оборудуют системами аварийного освещения и сигнализации.

Капремонт ведется в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья». Планируется, что все работы завершатся до конца года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

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