Готовность хирургического корпуса Одинцовской больницы составила 95%

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил ход строительства хирургического корпуса, который возводится на базе Одинцовской областной больницы. Внутри здания активно ведут работы по установке лифтов, дверей, ограждений для лестниц, монтажу подвесных потолков и укладке линолеума.

Фасадные работы планируют завершить в течение ближайшей недели. По словам Андрея Иванова, на строительной площадке ежедневно трудятся 160 человек. Основные строительно-монтажные работы должны завершить к концу марта. Представители регионального Министерства здравоохранения Подмосковья уже провели предварительную проверку объекта и согласовали график поставки медицинского оборудования и мебели, которые начнут поступать в апреле.

В ходе инспекции глава округа обсудил с подрядчиками и руководством больницы вопросы благоустройства прилегающей территории, организации наружного освещения и создания условий для маломобильных групп населения. После завершения капитального ремонта хирургический корпус сможет одновременно обслуживать до 174 пациентов. В здании оборудуют комфортные четырехместные палаты с индивидуальными санузлами.

Помимо приемного отделения, в корпусе появятся отделения реанимации, урологии, нейрохирургии, гинекологии, сердечно-сосудистой хирургии, а также пять операционных залов. Медицинское учреждение оснастят современным оборудованием, включая аппараты для компьютерной томографии, МРТ и рентгенологии.