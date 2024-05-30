Готовность дошкольного отделения на улице Строителей в Реутове достигла 40%

Фото: Пресс-служба Минстроя МО

Капитальный ремонт здания дошкольного отделения школы № 1 продолжается на улице Строительной в Реутове. На данный момент готовность объекта достигла 40%.

«Подрядчик проводит работы по чистовой отделке, монтажу кровли и фасада, ведется устройство перегородок, монтаж системы отопления», — уточнили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

В обновленном здании обустроят 11 групп дошкольников и группу первоклассников. Подрядчик отреставрирует фасад, благоустроит прилегающую территорию, а также отремонтирует помещения и заменит коммуникации. Ожидается, что дошкольное отделение откроется 1 сентября 2024 года.

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