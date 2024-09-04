Готовность жилых домов к отопительному сезону проверили в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Готовность домов к отопительному сезону проверили в Солнечногорске. Инспекционная комиссия посетила дом № 15 на улице Банковской, дом № 53к3 в микрорайоне Военный Городок и спортивный комплекс «Авангард» в микрорайоне Рекинцо.

Окружной депутат Ольга Гончар и начальник управления ЖКХ и экологии Владимир Щур осмотрели состояние домов и подвальных помещений.

«Подвалы сухие. По всем трем адресам увидели, что поменяли задвижки и провели все необходимые работы по регламенту подготовки к отопительному периоду: системы промыты, опрессованы. Своевременная подготовка — это гарантия качественных услуг в зимний период», — отметила Ольга Гончар.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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В процессе подготовки многоквартирных домов управляющие компании осуществляют промывку и опрессовку внутренних сетей, а также проверяют состояние инженерного оборудования, трубопроводов, дренажных и водоотводящих систем. Кроме того, осматривают фасады, кровли, входные группы, чердаки, подвалы и отмостки, а также проверяют герметичность оконных проемов. При необходимости выполняются ремонтные работы и утепление.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке к новому отопительному сезону в регионе.

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