Готовность жилых домов к отопительному сезону проверили в Солнечногорске

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Готовность домов к отопительному сезону проверили в Солнечногорске. Инспекционная комиссия посетила дом № 15 на улице Банковской, дом № 53к3 в микрорайоне Военный Городок и спортивный комплекс «Авангард» в микрорайоне Рекинцо.

Окружной депутат Ольга Гончар и начальник управления ЖКХ и экологии Владимир Щур осмотрели состояние домов и подвальных помещений.

«Подвалы сухие. По всем трем адресам увидели, что поменяли задвижки и провели все необходимые работы по регламенту подготовки к отопительному периоду: системы промыты, опрессованы. Своевременная подготовка — это гарантия качественных услуг в зимний период», — отметила Ольга Гончар.