Готовность домов к отопительному сезону проверили в микрорайоне Южном в Котельниках

Заместитель главы городского округа Котельники Лариса Визаулина проверила готовность жилфонда в микрорайоне Южном к предстоящему отопительному сезону. В частности, она осмотрела дом № 16.

В доме провели все необходимые технические работы в рамках подготовки. Специалисты проверили индивидуальные тепловые пункты и насосные станции холодного водоснабжения, очистили и промыли фильтры в ИТП, провели ревизию запорной арматуры на всех стояках отопления, холодного и горячего водоснабжения, в том числе заменили 12 кранов на системе ГВС.

Рабочие также промыли теплообменники и всю систему отопления, провели опрессовку, восстановили теплоизоляцию на трубах, привели в порядок освещение в подвалах и на лестничных площадках.

Отметим, 117 многоквартирных домов в Котельниках получили паспорта готовности к отопительному сезону.