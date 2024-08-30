Готовность дома № 25 к отопительному сезону проверили в деревне Кривцово

Готовность жилого дома № 25 к отопительному сезону проверили в деревне Кривцово под Солнечногорском. Ранее жители жаловались на перебои в подаче горячей воды.

Исполняющая обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Майя Морева, уполномоченный главы по территориальному округу «Кривцовское» Евгения Атаева, представитель управляющей организации «Креатив» Александр Адагамов и местный житель Александр Болтенков осмотрели подвал, инженерные коммуникации и материалы для ремонтных работ.

«По информации от управляющей организации заменили вводную трубу в многоквартирном доме. В связи с этим временно полностью отключали подачу горячего водоснабжения. Если это не поможет, то со следующей недели управляющая организация приступит к замене лежаков», — отметила Майя Морева.

Специалисты посетят еще два проблемных дома в деревне Кривцово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке к новому отопительному сезону в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».