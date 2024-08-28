Готовность дома № 15 к зимнему сезону проверили в Поварове Солнечногорска

Ежедневный мониторинг подготовки многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду проводят в городском округе Солнечногорск. В поселке Поварово осмотрели дом № 15 во 2-м микрорайоне населенного пункта.

Готовность здания дома № 15 в Поварово к осенне-зимнему периоду проверили исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик, уполномоченный главы по территориальному округу Поварово Татьяна Захарова, руководство управляющей компании «Ваш комфорт», специалисты Главного управления содержания территории Московской области, общественник Алексей Захаров и жильцы.

Комиссия нашла недочеты в содержании территории. Представители управляющей компании пообещали их оперативно устранить.

«Совместно с профильными специалистами, управляющими компаниями делаем все, чтобы люди с наступлением холодов жили в комфортных температурных условиях и получали все жилищно-коммунальные услуги надлежащего качества. Для этого также в округе масштабно модернизируют коммунальную инфраструктуру, обновляют оборудование котельных и сети», — рассказал Кирилл Типографщик.

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