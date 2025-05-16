Готовность детского сада на Крестьянской улице в Мытищах достигла 20%

Комиссия проверила два ключевых объекта: новую школу в жилом комплексе «Мытищи Парк» на Стрелковой улице, детский сад на Крестьянской улице в 20-м микрорайоне. Представители администрации также проверили ход работы в школе на 1,1 тысячи мест.

Строительная комиссия во главе с первым заместителем главы округа Алексеем Асеевым проверили важные строительные объекты в Мытищах. Работы в школе на 1,1 тысячи мест выполнили в полном объеме. Фасадные и кровельные работы уже сделаны.

Сегодня на объекте трудятся 115 человек и завершается подключение инженерных коммуникаций. Параллельно ведется чистовая отделка внутренних помещений и стяжка полов. Технологическое оборудование для образовательного процесса уже закупили в полном объеме. 70% благоустройства прилегающей территории уже выполнили. Ведется устройство спортивного ядра. Его включили в программу «Открытый стадион», чтобы жители Мытищ могли заниматься здесь спортом. Открытие школы запланировано на 1 сентября 2025 года.

Сейчас в детском саду на 450 мест на 50% завершили монолитный каркас здания. Скоро строители приступят к каменной кладке и кровельным работам. Общая готовность будущего детского сада составляет 20%. Открыть новый садик планируется 1 сентября 2026 года.