Готовность чистовой отделки здания спортшколы в Люберцах достигла 50%

В Люберцах продолжают капитальный ремонт здания спортивной школы олимпийского резерва на Октябрьском проспекте, которое возвели в 1970 году. Там уже наполовину выполнили чистовую отделку помещений.

По словам Владимира Волкова, сейчас рабочие занимаются ремонтом фасада здания и крыши, а также завершают обновление инженерных коммуникаций. Помимо этого, специалисты выполняют малярные работы, монтируют системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, проводят устройство стяжки. Спортшколу планируют открыть в этом году.

«Также реконструируем стадион, чтобы тренировки наших легкоатлетов проходили в комфортных условиях», — сказал руководитель муниципалитета.

Отметим, что всего в Люберцах в 2025 году планируют построить и капитально отремонтировать 16 социальных объектов.