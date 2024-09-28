Готовность более 10 жилых домов к зиме проверили в Мытищах
Заместители главы городского округа Мытищи проверили готовность многоквартирных домов к зиме. Они посетили 11 объектов 26 сентября.
Заместители проверили инженерные сети многоквартирных домов с участием старших по домам.
Олег Сотник посетил три объекта на улице Астрахова и Комарова и один дом на 1-м Рупасовском переулке.
Ирина Ваврик отправилась с проверкой в дом № 14 на улице Мира, а Алексей Асеев — в дом № 36Б на улице Академика Каргина.
Ярослав Башлыков отправился в дом № 39 на Новомытищинском проспекте, а Елена Сетракова — в дом № 32 на Олимпийском проспекте.
Ольга Сидоркина проверила дом № 5А на 4-й Парковой улице, а Иван Яськив два дома на Летной улице и дом № 39А на Силикатной улице.
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