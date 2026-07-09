Бассейн в Монине достроят до конца года

В поселке Монино городского округа Щелково продолжается строительство плавательного бассейна. Подрядчик завершил монолитные работы и приступил к внутренней отделке помещений и фасадным работам.

Как сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области, общая готовность объекта составляет 55%. Строительство ведется в рамках государственной программы Московской области за счет средств бюджета.

«Сейчас на объекте выполняются фасадные работы, отделка внутренних помещений, монтаж инженерных сетей, регистров отопления, в которых задействованы 27 специалистов», — уточнил министр строительного комплекса Александр Туровский.

Площадь здания плавательного бассейна составит 2432,4 кв. м. В новом физкультурно-оздоровительном комплексе будет бассейн на 6 дорожек, зал для подготовительных занятий и силовой подготовки, а также сопутствующие помещения для занимающихся и тренерского состава. Прилегающая территория будет благоустроена: выполнено озеленение, созданы места для отдыха.

Завершить работы по строительству бассейна планируется до конца 2026 года.