Готовность аварийных бригад к зиме проверили в Балашихе

Балашихинские коммунальные системы участвуют в конкурсе в номинации «Лучшая аварийно-восстановительная бригада», где особое внимание уделяется готовности и укомплектованности бригад. Именно эти специалисты отвечают за оперативное реагирование и устранение аварий, особенно в зимний период, когда риск возникновения неполадок значительно возрастает.

Во время проверки комиссия оценила наличие инструментов и необходимого оборудования, соответствие униформы работников требованиям, а также наличие аварийного запаса материалов. По итогам инспекции было установлено, что аварийные бригады Балашихинских коммунальных систем полностью оснащены и готовы к немедленному реагированию на любые чрезвычайные ситуации в любое время суток.