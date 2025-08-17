Готовить основания под дорожки и трибуны начали на стадионе «Труд» в Люберцах

Масштабная реконструкция стадиона «Труд» продолжается в Малаховке. Сейчас специалисты приступили к обустройству оснований для инфраструктуры объекта.

Работы проходят в рамках региональной госпрограммы «Спорт Подмосковья». Уже завершили все подготовительные работы.

Сотрудники подрядной организации установили лотки по периметру футбольного поля, на 90% обустроили дренажную систему. Начали укладывать щебень под футбольное поле.

Скоро стартуют работы по установке закладных под столбы освещения, подготовке основания под беговые дорожки и трибуны, выравниванию поверхности под спортивные площадки в хоккейной коробке.

«После завершения реновации на стадионе появятся новые просторные трибуны на 350 мест, теплые командные раздевалки с туалетными и душевыми комнатами, площадки для воркаута и игровых видов спорта, а также комфортные зоны для приема норм ГТО», — сказал руководитель Дирекции спортивных сооружений городского округа Люберцы Сергей Стрекаловский.

Обновления должны завершить в сентябре.