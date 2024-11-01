Госветслужба Подмосковья провела больше тысячи проб кормов для животных

Специалисты государственной ветеринарной службы Подмосковья провели более тысячи исследований проб кормов для животных с июля по сентябрь. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

Как пояснили в ведомстве, сотрудники ветеринарных лабораторий проверяли собранную на полях солому, сено, силос, сенаж и пшеницу, ведь качественное питание — залог здорового поголовья коров, лошадей, овец и других сельскохозяйственных животных.

«Лабораторные исследования являются необходимой процедурой для ветеринарной сертификации кормов в том случае, если сельхозпроизводители заготавливают их не только для своих хозяйств, но и для реализации в другие регионы России», — добавили в Минсельхозе Подмосковья.