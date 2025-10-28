Госуслугу по выдаче разрешений на работу такси упростили в Подмосковье

Искусственный интеллект внедрили в работу сервиса по выдаче и аннулирования разрешения на работу такси в Подмосковье. Нейросеть распознает и анализирует прикрепленные к заявке документы.

Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, в госуслугу внедрили искусственный интеллект, автоматическую проверку налогового статуса и упрощенное подписание документов электронной подписью.

«Теперь документы, которые заявители загружают в онлайн-форму, оперативно распознает и анализирует ИИ. Верные файлы нейросеть отмечает галочкой. Если какие-то документы не прошли проверку, заявителю сразу видно, какие именно, и он может тут же их заменить», — сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Бизнесу» — «Транспорт» — «Такси и пассажирские перевозки». Воспользоваться ей могут собственники автомобилей и перевозчики.

Услугу предоставляют бесплатно в течение пяти рабочих дней. Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и прикрепить документы.