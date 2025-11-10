Госуслугу по оформлению выписки из домовой книги упростили в Подмосковье

Раздел для получения выписки из домовой книги на сайте государственных услуг Подмосковья подключили к искусственному интеллекту. Это упростит процесс оформления документов для пользователей.

Получение выписки из домовой книги стало первой цифровой услугой многофункциональных центров Московской области.

«Только в 2025 году за ней обратились почти 700 тысяч раз. Искусственный интеллект упрощает получение выписки, проверяя прикрепленные к заявлению документы», — отметила директор Центра компетенций госуправления Галина Варганова.

Чтобы подать документы онлайн, пользователю необходимо загрузить отсканированные бумаги, которые затем распознает искусственный интеллект. Правильные он помечает, а неправильные сразу определяет как ошибочные, что позволяет загрузить другие файлы.

Выписка из домовой книги доступна собственникам жилья, людям, у которых есть или была регистрация в помещении, а также родственникам и наследникам умершего владельца.

Услуга находится разделе «Жилье» — «Жилищные документы». Получение выписки, которое занимает один рабочий день, бесплатное.