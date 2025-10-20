Госуслугу по оформлению парковочных разрешений упростили в Подмосковье

Госуслугу по оформлению, продлению и изменению парковочных разрешений оптимизировали в Подмосковье. Получить ее можно на региональном портале.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, теперь госуслугу могут получить еще несколько категорий жителей. Кроме того, процесс оформления документа упростили благодаря внедрению искусственного интеллекта.

Сервис заработал в феврале этого года. Тогда им могли воспользоваться многодетные и приемные семьи.

«Сейчас она стала доступна владельцам электромобилей, покупателям абонементов и резидентам. Кроме того, в услугу внедрили искусственный интеллект, который проверяет прикрепленные к заявлению документы, а также наличие действующего разрешения в реестре», — сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Услуг доступна в разделе регионального портала «Гражданам» — «Прочее» — «Транспорт». Получить ее могут физические и юридические лица. Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить форму.