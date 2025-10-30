Госуслугу аренды участка для строительства дороги оптимизировали в Подмосковье

Госуслугу по аренде земельного участка для строительства дороги оптимизировали на региональном портале Подмосковья. Теперь оформить документы онлайн смогут юридические лица, которые заключили соглашение с областным правительством.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, оформление договоров перевели в онлайн в 2022 году. Это позволило ускорить процесс получения услуги в два раза.

«Мы продолжаем делать ее еще более удобной для пользователей. Сейчас возможность получить необходимые документы онлайн появилась также у юридических лиц, которые заключили соглашение с Правительством Московской области», — сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Бизнесу» — «Земля» — «Участки». Ей могут воспользоваться предприниматели и юридические лица, уполномоченные на строительство и реконструкцию дорог. Для этого нужно заполнить заявление и приложить скан-копию соглашения с органами власти на развитие дорожной инфраструктуры.

Услугу предоставят в течение 10 рабочих дней.