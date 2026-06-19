Государственная итоговая аттестация прошла в Губернском колледже в Серпухове

18 июня в Губернском колледже состоялась защита дипломных проектов выпускников технических специальностей. 26 студентов направления «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» и 14 выпускников направления «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)» успешно представили свои работы.

В рамках проектов ребята выполняли расчеты годового объема работ, площадей производственных участков и затрат на строительство, подбирали технологическое оборудование исходя из заданных параметров. Защита дипломного проекта стала для них проверкой знаний, возможностью продемонстрировать аналитический подход и первым опытом презентации идей перед экспертной комиссией.

Работодатели высоко ценят студентов за высокую мотивацию, готовность учиться и владение актуальными практическими навыками, что позволяет им эффективно применять теорию на практике. Благодаря этому компании часто трудоустраивают студентов до выпуска и охотно берут их на практику как перспективные кадры. Губернский колледж — учреждение среднего профессионального образования, дающее студентам прочные знания и навыки. Организаторы благодарят преподавателей и наставников за профессионализм и поддержку студентов на всех этапах обучения и поздравляют талантливых выпускников с важным шагом на пути к профессиональному успеху.