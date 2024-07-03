Гостиницу на 2,5 тысячи мест построят в Люберцах в 2027 году

Уведомление о начале строительства трехзвездочной гостиницы в Люберцах поступило в Главгосстройнадзор Подмосковья. Многоэтажное здание планируют сдать в эксплуатацию летом 2027 года.

Площадь 21-этажной гостиницы составит более 78 тысяч квадратных метров. С 2-го по 21-й этаж будут расположены 1644 номера различной вместимости, включая студии и апартаменты, в которых будет установлены мини-кухни. При этом 60 номеров будут предназначены для проживания маломобильных групп населения.

Три верхних этажа планируется сделать с более высокими потолками и панорамными окнами. Автомобильная парковка манежного типа площадью более четырех тысяч квадратных метров будет находиться под землей. Гостиница сможет одновременно принимать почти 2,5 тысячи гостей.

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