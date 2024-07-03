Гостиничный комплекс построят в Бронницах при поддержке правительства

Компания «Агрос» построит гостиничный комплекс в Бронницах при поддержке правительства Московской области. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Компания уже получила муниципальный земельный участок без проведения торгов. По словам министра, инвестиции в проект составят 195 миллионов рублей, а его реализация позволит создать в округе около 30 рабочих мест.

«Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2027 год», — уточнила Зиновьева.

Согласно проекту, площадь комплекса превысит 3,2 тысячи квадратных метров. Он будет состоять из двух двухэтажных гостиничных зданий, рассчитанных на 48 номеров, и ресторана.

Согласно условиям получения земли без торгов, инвестор получит право выкупить участок после выполнения своих инвестиционных обязательств. При этом, сумма выкупа составит 15% от кадастровой стоимости участка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Ленинском округе построят индустриальный парк по договору на ПМЭФ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».