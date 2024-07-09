Гостей праздника Ивана Купалы в Лосино-Петровском научили плести обереги
День Ивана Купалы отметили в деревне Мизиново городского округа Лосино-Петровский на реке Воря. Гости пришли в национальных костюмах. Они принимали участие в мастер-классах, прыгали через костер и запускали венки в воду. Гостей праздника научили плести обереги.
День Ивана Купалы — языческий праздник летнего солнцестояния. На мероприятие в Мизиново пришли и взрослые, и дети. Гости принимали участие в мастер-классах: создавали куклы-обереги, набивали узоры на ткани и плели венки.
«Сегодня все, что вы видите, сделано руками жителей. Более 80 человек — это только организаторы. Я хочу поблагодарить всех жителей, которые принимают участие. Они не только приходят на мероприятие, а с семи часов утра готовят всё: несут доски с огородов, плетут с нами венки, режут серпом траву», — рассказала директор биокомбинатовской централизованной клубной системы Лосино-Петровского Анастасия Черненькова.
Вечером участники праздника прыгали через костер. Согласно поверьям, ритуал избавляет от болезней и нечистой силы. После — все желающие спустились к реке, запустили венки в воду и загадали желание.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».