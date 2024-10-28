Гостехнадзор Подмосковья провел 825 осмотров техники на прошлой неделе

Сотрудники Гостехнадзора Министерства экологии провели 825 техосмотров самоходный техники на прошлой неделе. Регулярные проверки нужны для предотвращения аварийных ситуаций и увеличения срока службы машин.

Как рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области, на прошлой неделе Гостехнадзор зарегистрировал 513 единиц самоходной техники и других видов транспорта.

«Регистрация этих объектов позволяет осуществлять мониторинг их технического состояния и проверять их соответствие требованиям безопасности», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, 409 человек успешно сдали экзамены на право управления самоходными машинами.