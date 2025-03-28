Гостехнадзор начал проверки сельхозтехники к весенне-летнему сезону

Инспекторы Гостехнадзора региона приступили к плановым осмотрам сельхозтехники в преддверии начала весенне-полевых работ. Цель таких мероприятий — обеспечить готовность оборудования и минимизировать риски аварийных ситуаций. Об этом сообщили в Минэкологии региона.

Инспекторы осмотрели технику АПК «Племзавод „Ямской“ из Домодедовского округа. Из 37 машин проверку не прошли три. Недочеты исправят, после чего спецтехнику представят для повторного осмотра.

«От технического состояния оборудования и спецтехники напрямую зависит успешность работы аграриев и, как следствие, стабильность сельскохозяйственной промышленности региона и страны в целом», — отмечает министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В рамках осмотров проверяется безопасность оборудования и наличие документов. Особое внимание уделяют тормозной системе, рулевому управлению и световым приборам.