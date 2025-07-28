Госстройнадзор Подмосковья проведет вебинар для предпринимателей 31 июля

Бесплатный вебинар по поддержке в сфере строительства для предпринимателей Подмосковья пройдет 31 июля в 11:00. Об этом сообщили в министерстве инвестиций МО.

Его организуют уполномоченный по защите прав предпринимателей в Подмосковье и Главное управление госстройнадзора региона.

На событии специалисты Центра содействия строительства расскажут слушателям обо всех этапах ведения бизнеса: от разработки концепции до ввода объекта в эксплуатацию. Также участников познакомят в системой индивидуального сопровождения и дорожной картой для инвестпроектов.

На онлайн-встречу необходима предварительная регистрация. Она открыта до начала вебинара. Ссылка на вход придет на указанную почту.

В министерстве инвестиций региона напомнили, что вся необходимая информация для подмосковного бизнеса доступна в «Календаре инвестора».