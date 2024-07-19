Госпрограмма помогла матери 5 детей приобрести жилье в Талдоме

Мама с пятью детьми из Талдома переедет в новостройку благодаря подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Рядом с домом находится школа, которую смогут посещать ребята.

В Министерстве жилищной политики Подмосковья рассказали, что у Анастасии Бабиной пятеро детей. Старшему сыну 16 лет, младшей дочке — пять лет. По словам мамы, справиться с ребятами вполне реально, если помогать друг другу.

«Стараюсь, чтобы дети росли трудолюбивыми, добрыми, помогали друг другу. Маленькие пока любят мультики посмотреть, им нравится „Маша и Медведь“. Старшим уже некогда: учеба, домашние дела» — рассказывает Анастасия.

Большая семья прописана в маленькой квартире вместе с родственниками. Узнав о региональных мерах поддержки в жилищном вопросе, многодетная мать решила принять участие.

«Мы взяли двушку в новостройке. Там пока одни стены, надо проводку проводить, обои клеить, потолки белить. Потихоньку все сделаем. Главное, очень хороший район: школа близко, проезжая часть далеко», — говорит женщина.

Реализация программы «Социальная ипотека» также продолжается в Подмосковье. В этом году первыми получателями сертификатов на покупку жилья стали специалисты сферы здравоохранения и учителя, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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