Господдержка помогла молодой семье из Шаховской получить дом | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 10:37 Господдержка помогла молодой семье из Шаховской получить дом Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

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Мама с двумя детьми из городского округа Шаховская приобрела собственный дом благодаря подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом рассказали в министерстве жилищной политики.

Виктория Подсекалина воспитывает двоих дочерей. Шестилетняя Арина ходит в бассейн и на танцы, двухлетняя Настя уже интересуется музыкой.

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Раньше семья ютилась в однокомнатной квартире вместе с родителями и братом. О подпрограмме им рассказала соседка, и Виктория решила попробовать. Собрала документы и стала искать именно дом, а не квартиру. Все получилось.

«Арина мечтала жить в двухэтажном доме, чтобы у нее на втором этаже была комната. Она уже придумала, где будет там прятаться. А спрятаться есть где — в доме пять комнат», — рассказывает Виктория.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье уже стала 271 семья. Чтобы претендовать на меру поддержки, нужно соответствовать всего нескольким критериям. Узнать подробнее и подать заявку можно на сайте госуслуг.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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