Госавтоинспекция усилит контроль за перевозками опасных грузов в Одинцове

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Рейд «Опасный груз» начнется в Одинцовском округе 6 июля 2026 года. Проверки продлятся до 12 июля и затронут перевозчиков, работающих с опасными веществами и специальными грузами.

Госавтоинспекция усиливает контроль за перевозками опасных грузов в Одинцовском округе. Рейд направлен на снижение аварийности и предотвращение нарушений правил транспортировки веществ, которые могут представлять угрозу для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

Инспекторы технического надзора проверят транспортные средства, задействованные в таких перевозках. Особое внимание уделяется соответствию машин требованиям ДОПОГ — международных правил перевозки опасных грузов. Контроль затронет техническое состояние автомобилей, исправность дополнительного оборудования и правильность его установки.

Отдельным блоком проверок станет работа водителей. Инспекторы оценят соблюдение режима труда и отдыха, наличие необходимых документов, путевых листов и разрешений.