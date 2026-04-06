Госавтоинспекция Подмосковья предупредила водителей о заморозках и гололедице

Госавтоинспекция Московской области предупредила водителей о ночных заморозках и возможной гололедице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По прогнозам синоптиков, температура в Москве и Подмосковье в ближайшую ночь может опуститься до −3 градусов. Из-за таких перепадов на дорогах может образоваться тонкий слой льда, который значительно ухудшает сцепление с покрытием.

Водителям рекомендуют снизить скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. Особую осторожность следует проявлять на мостах и эстакадах — там гололед появляется в первую очередь.

Также в Госавтоинспекции напомнили, что летняя резина в таких условиях становится менее эффективной, поэтому автомобилистам стоит быть предельно внимательными за рулем.

На следующей неделе синоптики предвещают заморозки и мокрый снег в Московской области. Появится местами и гололедица.