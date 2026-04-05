05 апреля 2026 20:42 Весенние заморозки в Подмосковье: как защитить растения от неожиданных похолоданий Агроном Воробьев объяснил, как защитить растения от весенних заморозков

Рекордно теплый март закончился, теперь синоптики предвещают заморозки и мокрый снег в Московской области. Для садоводов это сигнал тревоги — холода могут уничтожить будущий урожай. Как защитить растения, выяснил 360.ru.

Заморозки в Подмосковье Апрель в столичном регионе — время обманчивого тепла и опасных ночных заморозков. Солнце только-только пригрело, а синоптики уже обещают минусовые температуры. В четверг и пятницу, 9 и 10 апреля в Москве днем ожидается +3…+6 градусов, а из-за порывов ветра до 15 метров в секунду и метели будет ощущаться как -5…-8 градусов, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Самыми холодными, снежными, ветреными и скользкими будут четверг и пятница. Будет казаться, что вернулась зима и на улице как будто -5…-8 градусов», — написал он в телеграм-канале.

В вечернее время ожидается до -2…-5 градусов и гололедица. В ночь на 10 апреля местами не исключен ледяной дождь.

Цветущие почки плодовых деревьев и всходы теплолюбивых культур могут погибнуть при температуре -2…-5. Чтобы спасти урожай, растения укрывают агроволокном (спанбондом), окуривают дымом, используют дождевание (вода, замерзая, отдает тепло почве). Евгений Тишковец синоптик

Как защитить сад и огород от заморозков В столичном регионе пока ничего не цветет и не высаживается, поэтому заморозки не нанесут ущерба, рассказал 360.ru агроном и биолог Михаил Воробьев. «Если будет похолодание, наоборот, это очень хорошо, потому что как-то слишком рьяно начали развиваться все растения. Сейчас прохладная погода как раз притормозит их развитие, и это очень хорошо. Потому что если они зацветут в конце апреля, вот тут их как раз заморозки могут и погубить», — объяснил эксперт.

Саженцы яблони, груши, вишни и сливы уже можно высаживать, но эти деревья еще спят.

Земля уже оттаяла, поэтому сажать можно, но они еще спящие растения, поэтому здесь ничего страшного нет. Конечно, тут нюанс: если вы купили в садовом центре растения, то там они в теплом помещении уже начинают вегетацию, могут и распуститься, и зацвести. Михаил Воробьев агроном

Такие саженцы следует выращивать на окошке как обычные комнатные растения до второй половины мая — тогда уже минуют угрозы заморозков. Перед высадкой саженцы необходимо приучать к солнечным лучам. «Потому что в теплицах, на окне есть стекло. Оно не пропускает ультрафиолетовые лучи. Поэтому если мы их из теплицы или же с подоконника сразу переносим в открытый грунт, то тут 100% будет солнечный ожог. Поэтому сначала их аккуратненько ставим в густую тень с северной стороны какого-нибудь здания. Потом ставим в ажурную тень, например, за кустом смородины, сирени, и только потом, недельки через две, когда он абсолютно привыкнет, такой саженец можно высаживать», — подчеркнул Воробьев.

По его словам, наименее устойчивы к морозам европейские и американские сорта роз, которые ориентированы на мягкие температуры. «Укрывные сорта винограда, которые могут тронуться в рост слишком рано. Затем ежевика тоже европейских сортов — это тоже может быть проблема», — рассказал биолог. Чтобы защитить саженцы от заморозков, их нужно укрыть специальным нетканым материалом — это аналог синтетической марли, которая пропускает воздух и воду, но задерживает тепло.

Если это крупные деревья, с этим делом хуже. Здесь есть способ дымования, то есть делают дымовые кучи, теплый дым окутывает кроны. Правда, могут возражать или соседи, или пожарные, которые скажут: «Что вы тут устроили?» Но, опять-таки, надо искать компромисс, либо спасать деревья, либо отбиваться от соседей и пожарных. Михаил Воробьев агроном

Дымовую завесу можно получить естественным способ — нужно поджечь влажные листья, но не давать им гореть. «Либо это специальные дымовые шашки, они путем химических веществ горят, и образуется густой-густой дым. Он как раз окутывает все деревья. Но это имеет смысл делать, когда деревьев достаточно много, сад большой, потому что под одним деревом дымить, наверное, нелогично», — считает Воробьев.

Теплолюбивые культуры, такие как баклажаны, перцы, огурцы, помидоры и другие, выращивают в теплицах, но они не всегда защищают от заморозков. «Тут уже нужно придумать какую-то систему отопления. Кто-то ставит туда электрические обогреватели, но это, правда, немножко дорого получается. Кто-то ставит керосиновые лампы или специальные печки, которые работают на солярке», — отметил биолог. Но достаточно простой и дешевый способ — поставить в теплицу бочку с горящими углями. Это даст дополнительное тепло, что поможет растениям пережить заморозки. «Но кратковременные, конечно. Для того, чтобы зимой выращивать культуру под снегом, это не годится. А для заморозка в самый раз», — заключил Воробьев и пожелал высоких урожаев.